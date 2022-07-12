Çevreci Komşu Kart dayanışma ağına dönüşüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çevreci Komşu Kart dayanışma ağına dönüşüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çevreci Komşu Kart dayanışma ağına dönüşüyor

Kullanırken de kazandıran Muratpaşa Belediyesi'nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart ailesi büyümeye devam ediyor.

Kullanırken de kazandıran Muratpaşa Belediyesi'nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart ailesi büyümeye devam ediyor. Marketten giyime birçok sektörde indirimler sunan Çevreci Komşu Karta özel hastaneler de dahi oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin, evlerde cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları atmayıp biriktiren ilçe sakinlerine kazandıran geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, artık kullanırken de kazandırıyor. Birçok sektörde indirimler sunan Çevreci Komşu Karta, iki özel hastane de belli oranda indirim imkanı sağlıyor.

Başkan Uysal, her iki kurumla ayrı ayrı yapılan protokol imza töreninde, çevre duyarlılığının artık yaşamın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Çevreci Komşu Kart projemizle Muratpaşa'da komşularımız atıklarını ayrıştırıyor, ekonomiye kazandırıyor ve ev ekonomileri için kaynak yaratıyor. Projenin yeni aşamasında Muratpaşa'mızdaki özel işletmelerimiz de Çevreci Komşu Kart'ın parçası oluyorlar. Çünkü ülkemiz hepimizin, dünya bütün insanlığın. Çevre büyük bir çalışma alanı. Hızla çevre çalışmalarını yoğunlaştırmamız lazım. Politikalarımızı, uygulamalarımızı belirlememiz lazım. Bunun önemini kavrayan kurum ve kuruluşlarımız projenin bir parçası oluyorlar."

Bu duyarlılığın sonucu olarak iki özel hastanenin Çevreci Komşu Kart ailesinin bir parçası haline geldiğini belirten Başkan Uysal, kurumlarda ödemelerini Çevreci Komşu Kartla yapan ilçe sakinlerinin belli bir indirim oranından yararlanacağını belirtti. Başkan Uysal, "Böylece çevre çalışmalarını aynı zamanda dayanışma ağına dönüştürmüş oluyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muratpaşa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title