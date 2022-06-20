Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının personel alımı sonuçları açıklandı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklandı. 10-15 Haziran tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/9 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar ÖSYM tarafınca açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. (Huzeyfe Tarık Yaman - İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel İklim Değişikliği KPSS Yerel Güncel Haberler

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