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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "378 yapısal hasar ihbarı aldık, ekiplerimiz çalışmalarını hızla bitirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "378 yapısal hasar ihbarı aldık, ekiplerimiz çalışmalarını hızla bitirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "378 yapısal hasar ihbarı aldık, ekiplerimiz çalışmalarını hızla bitirecek. Vatandaşlarımızdan ricamız riskli binalara girmesinler." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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