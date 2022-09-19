Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde başvuru sayısının saat 09.00 itibarıyla 3 milyon 466 bin...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde başvuru sayısının saat 09.00 itibarıyla 3 milyon 466 bin 250 olduğunu açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde başvuru sayısının saat 09.00 itibarıyla 3 milyon 466 bin 250 olduğunu açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel