Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki törende konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli kuruluş ve hayırseverlerin destekleriyle 8 noktada 4 bin 559 konut ve 451 iş yerinin temel atma töreninde konuştu.

THY, Merinos ve Kayserili hayırseverlerin destekleriyle 8 noktada 4 bin 559 adet konut, 451 adet iş yerinin temel atma töreni, yerinde dönüşüm projesindeki 4 binanın inşa süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla katıldığı tören ile yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmasında "Asrın felaketinin üzerinden neredeyse 6 ay geçti. Ama bizim yüreğimiz hala acı dolu, kalbimiz hüzünlü. 50 bini aşkın canımızı yitirdik. Bütün geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Evet; gidenleri geri getiremeyiz ama yaralarımızı sarabiliriz. Biz büyük bir milletiz, güçlü bir devletiz. Deprem, kayıtlara asrın felaketi olarak geçti, ancak ben buna Malazgirt'ten beri yurt tuttuğumuz bu topraklarda, 1000 yılda yaşadığımız en büyük felaket, bin yılın afeti diyorum. Deprem, doğrudan 11 şehrimizi, toplamda 18 şehrimizi ve 14 milyon insanımızı etkiledi. Depremin ilk dakikasından itibaren devletimiz sahadaydı, afet bölgesindeydi. Cumhurbaşkanımız, 04.17'de hepimizden önce harekete geçmişti. Her şehre bakanlar, valiler, kaymakamlar görevlendirdi. Devletin bütün imkanları seferber edildi. Ben de o dönem AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı olarak 809 belediyemizi ivedilikle bölgeye yönlendirdim. Şunu net olarak söyleyebilirim, bütün bir millet ayaktaydı. Biz de Bakanlık olarak afetin ilk anından itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"Hiç kimse merak etmesin. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın söz verdikleri üzere bir yıl içerisinde 319 bin konutumuzu, toplamda da 850 bin güvenli ve sağlam bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diyen Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Adıyaman'ımızda 41 bin 171 afet konutu, 23 bin 640 köy evi olmak üzere toplamda 64 bin 811 bağımsız bölüm inşa edeceğiz. Şu anda Adıyaman'ımızda 26 bin 228 konut, 6 bin 290 köy evi ve 848 ahır olmak üzere 33 bin 366 yapının inşasına da başladık. Hiç merak etmeyin. Sizler güvenli ve sağlam evlerinize yerleşene kadar bizler burada olacağız. Vatandaşlarımız 'Allah sizlerden razı olsun' diyene kadar 11 ilde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Yerinde dönüşümle ilgili konuşan Bakan Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm projesinin her bir adımında vatandaşımızın yanında olacağız. Bir mağduriyet yaşamamaları için müteahhitle imzalayacakları tip sözleşmeler hazırladık. Yine örnek projeler çizdik, istediklerini alabilirler, böylelikle proje çizim masrafları da olmayacak. Yapım aşamasında vergi ve harç muafiyetleri ile vatandaşlarımıza destek verilecek. Belediyelerin istediği masraflardan muaf olacaklar. Eğer imar ve inşa sürecinde olası bir aksama yaşanırsa devreye biz gireceğiz. Milletimizin ve devletimizin yüz akı TOKİ, işi alacak ve bitirecek. Projemizin güvencesi TOKİ'mizdir, Bakanlığımızdır, devletimizdir. Yerinde Dönüşüm projesiyle depremden etkilenen şehirlerimizde inşallah, şehrin ekonomik hayatı canlanacak, yereldeki 140 kadar alt sektör harekete geçecek, yeni istihdam alanları oluşacak, kadim mahalle kültürü yeniden hayat bulacak, yöresel sivil mimari tasarım çeşitliliği artacak, deprem bölgeleri eski haline en hızlı şekilde kavuşacak ve geri dönüşler hızlanacak" ifadelerini kullandı.

Kentlerde meydan yapılacağını sözlerine ekleyen Bakan Özhaseki, "Bakanlık olarak çalışmalarımız sadece konut, köy evleri ve iş yerleri ile sınırlı değil. Şehirlerimize bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyor, 11 ilimizi topyekün ayağa kaldırmak için gayret ediyoruz. Elbette şehir denince akla ilk olarak meydanlar gelir. Tabiri caizse kent meydanları o şehrin kabinin attığı yer olarak bilinir. Bir şehrin meydanları o şehrin sembolleridir. Bu meydanlar şiirlere, şarkılara, kartpostallara konu olurlar. Biz de bu doğrultuda şehirlerimizi ayağa kaldırmak için şehir merkezlerinin, kent meydanlarının yapımını Bakanlık olarak üstleniyoruz. İnşallah bu merkezler yüzlerce yıl boyunca yaşayacak ve şehrin simgesi haline gelecek. Afetten zarar gören her bir şehrimiz için kentsel tasarım çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Özellikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da yıkılmış şehir merkezlerini ayağa kaldırmak adına kentsel tasarımlarını yeni baştan yapmak istiyoruz. İnşallah buradaki imar faaliyetimizden sonra, şehir merkezlerinin çeperlerindeki zemin etütleri yapılmış, güvenli alanlarda vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm'le kendi konutlarını yapacaklar. Onlar için örnek mimari tasarımlarımız hazır. Merkezden çevreye doğru uzanan; yöresel dokuya uygun sivil mimari tasarım bütünlüğünü de bu vesileyle gerçekleştirmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Bugün 8 farklı noktada afet konutlarının temellerinin atıldığını söyleyen Bakan Özhaseki, "Emlak Konut eliyle merkez Turgut Reis Mahallemizde bağışçımız Türk Hava Yolları'nın katkılarıyla 1000 konut, Bakanlığımız eliyle 1000 konut ve 451 iş yerinin, Adıyaman Merkez Örenli Mahallesi'nde Baykar'ın bağışı ile 349 konutun, Adıyaman Besni'de bağışçımız Merinos'un katkılarıyla 1000 konutun, iki hafta önce Cumhurbaşkanımıza söz verdiğimiz üzere Adıyaman Merkez Mara Mahallesi'nde Kayserili hayırseverlerimizin, Kayserispor'umuzun desteğiyle 250 konutun temellerini atıyoruz. Yine Mara Mahallesi'nde Bakanlığımız eliyle 950 konutun daha temellerini atıyoruz. Yine aziz milletimizin büyük teveccüh gösterdiği Yerinde Dönüşüm Projemiz kapsamında merkezde 2, Besni'de 1, Kahta'da 1 olmak üzere 4 binamızın dönüşümü için bismillah diyoruz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN