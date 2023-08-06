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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "'Yerinde Dönüşüm' projemize başvuru sayısı şu an itibarıyla 132 bin 394'ü konut, 22...

Yerel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "'Yerinde Dönüşüm' projemize başvuru sayısı şu an itibarıyla 132 bin 394'ü konut, 22 bin 899'u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293'e ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "'Yerinde Dönüşüm' projemize başvuru sayısı şu an itibarıyla 132 bin 394'ü konut, 22 bin 899'u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293'e ulaştı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Yerel Haberler

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