Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "'Yerinde Dönüşüm' projemize başvuru sayısı şu an itibarıyla 132 bin 394'ü konut, 22...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "'Yerinde Dönüşüm' projemize başvuru sayısı şu an itibarıyla 132 bin 394'ü konut, 22 bin 899'u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293'e ulaştı.