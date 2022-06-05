Çevre Gününde Miniklerden Atık Defilesi - Haberler

Bornova Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Bornovalıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, atıkların geri kazanılması için atık yağ ve pil getirenlere çeşitli hediyeler verildi, ağaç ve fide dikim etkinlikleri yapıldı. Bornova Belediyesi Çocuk Aktivite Merkezi'ne giden 3-6 yaş arası çocukların atıklardan yaptığı kıyafetleri giydiği defile ilgi gördü.

Miniklerin plastik tabak, bardak, pipet ve balon gibi eşyalardan yaptığı elbiseler; kağıt atıklardan yaptıkları dinozorlar ve kovboy kıyafetleri hayal güçlerini ortaya koydu. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise beraberindeki Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile birlikte stantları gezdi.

Atık defilesine çıkan çocukların geri dönüşüm konusunda farkındalık ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan İduğ, "Küresel ısınmayla birlikte dünyamızın sıcaklığı 1.5 dereceye yakın arttı. Eğer daha da artacak olursa çevre felaketleri ve büyük sıkıntılar kapıda. Küresel ısınmayı durdurmamız, 1,5 dereceyi aşmamasını sağlamamız gerekiyor. HABİTAT Derneği ile yaptığımız işbirliği ile kullanılmış yağ ve pil getirenlere çeşitli hediyeler vererek geri dönüşüm konusundaki farkındalığın önemini ortaya koymaya çalıştık. Benzer farkındalık çalışmalarının tüm Türkiye'de daha sıklıkla uygulanmasını çok arzu ediyoruz. Çünkü bugün yaşadığımız toplumu gelecekte çocuklarımıza eğer miras olarak bırakmak istiyorsak, yer altı sularından başlamak üzere olması gereken tüm çevre düzenlemelerine ve çevre koruma konusunda destek vermemiz lazım. Sıfır atık konusu Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesidir. 'Çevre dostu Bornova, çevre dostu İzmir, çevre dostu Türkiye' sloganıyla hareket ediyoruz" dedi.

ATIKLARDAN HEDİYELİK EŞYA

Çevre Günü kapsamında Bornova Belediyesi'nin Büyükpark'ta düzenlediği etkinlikler de büyük ilgi gördü. Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün açtığı stantlarda, çevrenin korunmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Bornova Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ne getirilen atıklardan dönüştürülen hediyelik eşyalar sergilendi. HABİTAT Derneği işbirliği ile atık yağlarını getiren Bornovalılara deterjan hediye edilirken, atık pillerini getirenlere de lavanta, petunya, cam güzeli çiçekleriyle zeytin fidanı verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün çevrenin korunmasının önemini anlatan açık hava atölye etkinlikleri yapılırken çocuklar pamuk şeker, balon, basketbol toplarının yanı sıra tohumlu kalemlerin de dağıtıldığı etkinlikte eğlenceli bir gün geçirdi.

ANKA / Yerel