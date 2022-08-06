Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde Yaratıcı Drama Atölyesi Düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nin eğitim ve atölye çalışmaları farklı programlarla devam ediyor.

Karaalioğlu Parkı içerisinde yer alan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde çocuklar başta olmak üzere farklı hedef kitlelerine aylık yapılan programlar ile interaktif çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.

GENÇLER İÇİN DRAMA ETKİNLİĞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nin Ağustos Ayı Atölye Programı kapsamında gençler için Yaratıcı Drama Atölye çalışması gerçekleşti. Gençlerin gönüllülük deneyimi yaşaması, belediye projelerinde yer alması ve kendi projelerini yürütebilmeleri kapsamında kurulan 'Genç Antalya Gönüllüleri' üyeleri bu kez de Yaratıcı Drama Atölyesi etkinliğinde yer aldı. Atölyeye katılan gençler eğitmen eşliğinde doğa ve su konulu yaratıcı drama yaptı.

SU TASARRUFUNA DİKKAT ÇEKTİLER

Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nin Yaratıcı Drama Atölye etkinliğine katılan Mine Nur Demirkıran, "Doğada ve hayatımızda suyun önemine, su tasarrufuna ve su kaynaklarına dikkat çekmek için bir drama sergiledik. Çok keyif aldık. Böyle bir etkinlikte bulunduğumuz için de çok mutlu olduk" diye konuştu. Atölyeye katılan Mehmet Ali Özer de ilk kez drama etkinliğine katıldığını söyleyerek, "Arkadaşlarımla birlikte ilk kez deneyimlemek güzeldi. Farklı bir deneyim oldu. Doğa ve çevre konusuna dikkat çeken bir konuda canlandırma yapmak da anlamlı oldu" diye konuştu.