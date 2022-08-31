Ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi Yerel Haberler Bilecik'te ceviz büyüklüğünde yağan doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bilecik'te ceviz büyüklüğünde yağan doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kentte ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili bahçeler, meyve ağaçları ve otomobillere zarar verdi. 16.30 sıralarında aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 5 dakika sürdü. Dolu yağışından dolayı ekili bahçeler zarar gördü. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bilecik Yerel Haberler

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