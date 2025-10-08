Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz ağacından düşen adam ağır yaralandı.

Olay, 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Süpürtü Mahallesindeki bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer U. (49), ceviz toplamak için ağaca çıktı. Topladığı sırada ağaçtan düşen adam yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan adam Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA