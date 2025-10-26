Haberler

Cevdet Yılmaz, Silivri'de Zeynebiye Camii'nin açılışına katıldı: "İslam kültür ve medeniyetinde hayat, cami ile başlar ve camilerin çevresinde...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Silivri'de Zeynebiye Camii açılışı ve Revak Alanı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Silivri'de, yapımı 2023 yılında İBB tarafından üstlenilen ve kaba inşaatı Zeynebiye Derneği tarafından tamamlanan Zeynebiye Camii'nin açılışı ve Revak Alanı Temel Atma Töreni düzenlendi. Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ile çok sayıda davetli katıldı.

"İslam Kültür ve Medeniyetinde hayat, camii ile başlar ve camilerin çevresinde gelişir"

Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi'nin açılışı ve Revak Alanı Temel Atma Töreni vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan, büyük bir mutluluk duyuyorum. Başta Peygamberimiz Hazreti Muhammet Mustafa'nın sevgili torunu, Hazreti Ali Efendimizin ciğer paresi, şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela şehitlerimiz başta olmak üzere, hak ve hakikat uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İslam kültür ve medeniyetinde hayat, camii ile başlar ve camilerin çevresinde gelişir. Camiler ibadet mekanı olmanın yanı sıra, eğitim, istişare, dayanışma ve sosyal hizmet işlevleriyle toplumun gelişiminde önemli rol oynamıştır. Zeynebiye Camii, 1978 yılında, mütevazi imkanlarla inşa edilmiştir 40 kişilik bir cami olarak. Fiziki büyüklükle, manevi büyüklükler arasında farklılıklar vardır. Kısıtlı imkanlarla iş yapanlar her zaman kıymetlidir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
