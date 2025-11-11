Haberler

Cesur Nine Tayyibe Karabulut Hayatını Kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde, hayatı boyunca gösterdiği cesaret ve merhametle tanınan 80 yaşındaki Tayyibe Nine, tilkiyi kucaklayıp besleyip doğaya saldıktan sonra geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümü, köyde ve Türkiye genelinde büyük bir üzüntü yarattı.

Batman'ın Sason ilçesinde geçtiğimiz yıl kümesine dadanan tilkiyi elleriyle yakalayıp karnını doyurduktan sonra doğaya salmasıyla "cesur nine" olarak hafızalara kazınan Tayyibe Nine hayatını kaybetti.

Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyünde yaşayan 80 yaşındaki Tayyibe Karabulut, gösterdiği yürek ve merhamet örneğiyle sadece köylülerin değil, tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurmuştu. Kümesine giren tilkiyi yakaladıktan sonra onu öldürmek yerine kucağına alıp köy meydanına getiren, ardından karnını doyurup yeniden doğaya bırakan Tayyibe Nine, o görüntülerle bir dönemin sembol ismi olmuştu.

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Tayyibe Nine, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Köylüler, "O hem cesurdu hem de merhametliydi. Tilkiye bile şefkat gösteren bir kalbi vardı" diyerek Tayyibe Ninenin unutulmayacağını söyledi.

Tayyibe Nine, köy mezarlığında toprağa verildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
