Cesur Nine Tayyibe Karabulut Hayatını Kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde geçtiğimiz yıl kümesine dadanan tilkiyi elleriyle yakalayıp karnını doyurduktan sonra doğaya salmasıyla "cesur nine" olarak hafızalara kazınan Tayyibe Nine hayatını kaybetti.

Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyünde yaşayan 80 yaşındaki Tayyibe Karabulut, gösterdiği yürek ve merhamet örneğiyle sadece köylülerin değil, tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurmuştu. Kümesine giren tilkiyi yakaladıktan sonra onu öldürmek yerine kucağına alıp köy meydanına getiren, ardından karnını doyurup yeniden doğaya bırakan Tayyibe Nine, o görüntülerle bir dönemin sembol ismi olmuştu.

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Tayyibe Nine, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Köylüler, "O hem cesurdu hem de merhametliydi. Tilkiye bile şefkat gösteren bir kalbi vardı" diyerek Tayyibe Ninenin unutulmayacağını söyledi.

Tayyibe Nine, köy mezarlığında toprağa verildi. - BATMAN