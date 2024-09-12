ÇEŞTOB Başkanı: Çeşme'yi Sakız ile bir tutmam

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu toplantısında konuşan ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, Yunan adalarına gidecek turistlerden ek vergi alınması ile ilgili olarak, "Umurumda bile değil. Yunanistan uyanıklık yapıyor. Nasıl olsa Türkiye'den çok sayıda turist geliyor, yükseltelim vergileri artıralım ek ödemeleri, diyorlar. Çeşme ile Sakız, aynı kefeye asla konulamaz. Çeşme'yi değil Sakız, hiçbir yerle bir tutmam" dedi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Olağan Genel Kurulunda yeni yönetimin belirlenmesinin ardından, ÇEŞTOB üyelerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. 24 Ağustos tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında gerçekleştirilen tüzük ve yönetim değişikliğinin ardından, düzenlenen ilk Yönetim Kurulu toplantısında; Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanlığına Orhan Belge seçilirken, Ebru Tuğgan ve Ozan Atilla da Başkan Yardımcısı oldu. Kerem Ünsal Genel Sekreter ve Hamit Çalış da Sayman olarak görev aldı. Serkan Aslan, Deniz Arı, Kadir Alpat, Toker Gürer, Seda Zabıtçı, Tuncay Karaca, Tayfun Başkurt ve Hakan Güvener de yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Yeni yönetim kurulu, yeni dönemde ÇEŞTOB üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Bir otelde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, olağan genel kurul toplantısındaki tüzük değişikliği görüşmelerinde değiştirilmesi kabul edilen ve edilmeyen maddeler hakkında bilgi verdi.

Konuşmasında, Çeşme'deki otelcilerin sorunlarının başında personel sorunu geldiğini vurgulayan ÇEŞTOB Başkanı Belge, ÇEŞTOB'un web sayfasını yeniden düzenleyeceklerini, daha çok personel odaklı bir web sayfası olacağını açıklayarak, Dalyan Mahallesi'ndeki Çeşme Turizm Fakültesi ve Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yakın ilişki içinde olacaklarını da belirtti.

"Çeşme'yi değil Sakız, hiçbir yerle bir tutmam"

ÇEŞTOB Başkanı Belge, bir gazetecinin kendisini telefonla aradığını ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yolcu gemisi ile adalara gelen turistlerden ek vergi alınacağı konusunda görüşünü sorduğunu belirterek, "Umurumda bile değil. Miçotakis'in aldığı karar beni ilgilendirmiyor. Son bir aydır yüksek tarife uyguluyorlar. Artık oraya gidenin bir daha gitmemeye karar verdiğini biliyoruz. Bu karar bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Yunanistan uyanıklık yapıyor. Nasıl olsa Türkiye'den çok sayıda turist geliyor, yükseltelim vergileri artıralım ek ödemeleri, diyorlar. Çeşme ile Sakız, aynı kefeye asla konulamaz. Çeşme'nin, Yunan adalarıyla, özellikle de en yakınımızdaki Sakız Adası'yla karşılaştırılmaması gerektiğini hep söylüyorum. Sakız'a veya bir başka Yunan adasına giriş çıkış bizi ilgilendirmiyor. Çeşme'yi Sakız'la bir tutanları ilgilendiriyor olabilir ama ben Çeşme'yi değil Sakız, hiçbir yerle bir tutmam. Bundan sonra Çeşme'den Sakız adasına gidecek yerli turistler, Sakız Çeşme'den daha ucuz diyebilecek mi, merak ediyorum. Yunan yöneticiler, akıllarınca kurnazlık yapıyor" diye konuştu.

"Sakız'ı öne çıkarma çabalarının bir algı operasyonu olduğu ortada"

ÇEŞTOB Başkanı Belge, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık oraya gidenin bir daha gitmemeye karar verdiğini biliyoruz. Yunanistan'ın balonu erken söndü ama ne yazık ki bizim bütün yazımızı meşgul ettiler; Çeşme pahalı, Sakız ucuz diye diye. Çeşme ile Sakız, aynı kefeye girmez, mümkün değil. Adamlar, bizdeki fiyatların ucuz olduğunu söylüyorlar, o halde artıralım, dediler. Sakız, Çeşme'nin rakibi olamaz, turizmde yarışta bize kafa tutamaz. Sakız'ın kapasitesi nedir ki. Bu iki destinasyonu bir tutmak, Çeşme'ye büyük haksızlık olur. Çeşme'nin kapasitesi belli, Sakız'ınki belli. Sakız'a Çeşme'den bir haftada en çok 18 bin kişi gitmiş. Oysa biz bayramda 1 milyon misafir ağırladık. Sakız'ı öne çıkarma çabalarının bir algı operasyonu olduğu ortada."

"Bana pahalılıkla ilgili bir şey sormayın, cevap vermem"

Çeşme'nin pahalı olduğu iddiaları ile son kez konuştuğunu vurgulayan Belge, "Bana pahalılıkla ilgili bir şey sormayın. Hiç cevap vermem. Bir pahalılık varsa Türkiye'de var. Yunanistan da akıllandı. Otel fiyatlarında da restoran fiyatlarında da artış yapıyorlar. Bunlar zerre kadar umurumda değil. Ben Çeşme'ye bakarım. Çeşme, çok özel ve güzel bir yer. Çeşme'de her bütçeye uygun yer var" diye belirtti.

Sözlerini sürdüren Belge, ÇEŞTOB'un bir marka olduğunu ve kendi ayakları üzerinde durması için gereken çalışmaları yapacaklarını da ifade etti.

Toplantıda, ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge'ye yağlıboya bir tablo da hediye edildi. - İZMİR