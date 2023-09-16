Çeşme'nin kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Çeşme'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlk kutlamalar Alaçatı'da yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından yapıldı. Konuşmasında, Alaçatı'nın mahalleye dönüştürülmesini asla kabul etmediğini vurgulayan Başkan Oran, "Farklı kültürlere ev sahipliği yapmış, bu farklılıkları hoşgörüyle harmanlayarak, tüm dünyanın keyifle ve heyecanla takip ettiği bir marka haline dönüşen, 150 yıllık belediyecilik geçmişine sahip ' Alaçatı Belediyesi' maalesef 2014 yılında çıkarılan yasa ile mahalle statüsü aldı. Böyle büyük bir değerin 'mahalle' olarak tanımlanmasını asla kabul etmedim. O süreçte, bu yasaya bütün mecralarda itiraz etmiştim. Belediye başkanı olduğum andan itibaren de yeniden belediye statüsü iade edilene kadar Alaçatı'yı hakettiği şekilde koruyarak, geliştireceğimizi söyledik. Alaçatı'nın sanatla, sporla, kültürel değerleriyle yarınlara taşınması, destansı bir mücadeleye bağımsızlığını kazanılan bu güzel toprakların, Mustafa Kemal'in düşünü kurduğu aydınlık yarınlara kavuşması için büyük yatırımlara imza attık, atmaya da devam edeceğiz" diye kaydetti.

Öğrencilerin şiir okuması ve Çeşme Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından, protokol üyeleri ve törene katılanlar, Çeşme Belediye Bandosu eşliğinde Şehitlik Anıtı'na kadar bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Kortejin en önünde dev bir Türk bayrağı taşınırken, Alaçatı çarşısındaki esnaflar ve vatandaşlar, coşkuya alkışlarıyla eşlik ederken, cep telefonlarıyla da korteji görüntülediler.

Kortej yürüyüşü Şehitlik Anıtı'nda sona ererken, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Şehitlik Anıtı'na karanfillerin bırakılmasının ardından kutlama töreninin ilk bölümü sona erdi.

İlçenin kurtuluş gecesinde Canan Erçetin konseri gerçekleştirildi. Alaçatı Amfi Tiyatro tamamen dolarken, konserde kurtuluş coşkusu zirveye ulaştı.

Çeşme'deki kutlamalar da, Mehmetçik Parkı'ndan itibaren kortej yürüyüşü ile başladı. Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşte dev Türk Bayrağı açılırken, çarşı esnafı ve vatandaşlar korteji cep telefonleri ile görüntülediler. Kortej yürüyüşünün Cumhuriyet Meydanı'nda sona ermesinin ardından, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediye Başkanlığı çelenkleri ile siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve kuruluşların çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesinin ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından yapıldı. "Bizi bir arada tutan bu güçlü duyguyla, atalarımızın emanetine sımsıkı tutunacağız" diye vurgulayan Başkan Oran, "Bir taraftan; Geçtiğimiz yüzyılda, emek emek toprağı işleyen her bir çiftçimizi, dumanı tüten fabrikalarda ter döken her emekçimizi, fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizi, kısaca vatanı için düşünen, üreten herkesi saygıyla anacağız. Diğer yanda bizlere emanet edilen bu paha biçilmez emaneti; tüm kalbimizle koruyarak, bugün yaşadığımız bu büyük gururu gelecek kuşaklara aktaracağız. Bunun için, üretene taş atanlara aman vermeyip, taş üstüne taş koyanlardan olacağız." dedi.

Öğrencilerin okuduğu şiirler ve Çeşme Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin sunduğu gösterilerin ardından kutlama töreninin ilk bölümü sona erdi.

Törenin ardından, kutlamaya Çeşme Belediyespor'un tüm sporcuları, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile birlikte, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Çeşme'nin kurtuluşunun 101 yıldönümü kutlamaları, bu akşam saat 21.00'de, Çeşme Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek Tan Taşçı konseri ile devam edecek. - İZMİR