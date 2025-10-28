Çeşme Kültür Yolu Festivali'nde Antik Dönem Kazıları Konuşuldu

Çeşme'deki Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde antik çağlardan günümüze uzanan bulgular konuşuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında, Çeşme Kalesi bu kez tarih ve arkeoloji tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlikte Arkeolog Kemal Çibuk, Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Vapur Çeşme ve çevresinde yürütülen kazı çalışmalarını anlattı.

Arkeolog Kemal Çibuk, "Amphoraların Günümüze Seslenişi" başlıklı sunumunda, Klasik ve Hellenistik Dönem'den Bizans'a kadar uzanan süreçte kullanılan amphoraların üretim teknikleri, işlevleri ve ticaret ağlarındaki rolünü aktardı. Amphoraların biçim, kil yapısı ve damgalarına göre farklılık gösterdiğini belirten Çibuk, "Bu eserler yalnızca taşınan malları değil, dönemin ekonomik ilişkilerini ve kültürel etkileşimlerini de belgeleyen arkeolojik tanıklardır" dedi.

Çeşme Bağlararası Kazısı Başkanı Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, Bağlararası'nda yürütülen kazı çalışmalarının Ege'nin tarih öncesi dönemine ışık tuttuğunu söyledi. Şahoğlu, "Yaklaşık 4.500 yıl öncesine tarihlenen yerleşimde, insanlık tarihinin en büyük doğal afetlerinden biri olan Santorini (Thera) Yanardağı patlamasının yarattığı tsunaminin izlerini tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Kazılarda dönemin yaşamına dair önemli bulgulara ulaştıklarını belirten Şahoğlu, "Dar sokaklara sahip yerleşim dokusu, fırınlar, depolama alanları ve şarap üretim atölyeleri, o dönemde gelişmiş bir üretim ve ticaret ağının varlığını gösteriyor. Çeşme'nin antik dönemde önemli bir liman yerleşimi olduğunu artık net biçimde biliyoruz" dedi.

Erythrai Kazı Ekibi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Vapur da Erythrai (Ildır) ve Cennettepe kazılarında elde edilen bulgular hakkında bilgi verdi. Vapur, kazı çalışmalarının yalnızca antik kent dokusunu değil, bölgenin dinsel, sosyal ve mimari geçmişine dair yeni veriler de sunduğunu vurguladı. - İZMİR