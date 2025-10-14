Haberler

Çeşme-İzmir Eski Yolunda Kadın Trafik Polisleri Güvenliği Sağlıyor

Çeşme-İzmir Eski Yolunda Kadın Trafik Polisleri Güvenliği Sağlıyor
Çeşme-İzmir eski yolunda trafik güvenliği, kadın trafik polis memurları tarafından sağlanıyor. Kadın ekipler, radar uygulamaları ve denetimlerle sürücüleri bilgilendiriyor.

Çeşme-İzmir eski yolunda trafik güvenliği, kadın trafik polis memurları tarafından sağlanıyor.

Çeşme-İzmir eski yolunda trafik güvenliği, kadın trafik polis memurlarına emanet. Bölgedeki kadın trafik ekipleri, radar uygulamaları, hız kontrolü, ehliyet ve evrak denetimleriyle sürücülerin güvenliğini sağlıyor. Kadın trafik polislerinin yürüttüğü bu denetimlerde, sürücülerin hız sınırlarına uyması ve trafik kurallarına dikkat etmesi konusunda bilgilendirme çalışmaları da yapılıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
