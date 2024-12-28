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Çeşme'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Çeşme'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, yılbaşı kutlamaları öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında 425 personel sahada görev alacak. Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından yapılan planlamalarla halkın huzur içinde yeni yıla girmesi hedefleniyor.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de yılbaşı önlemleri kapsamında güvenlik tedbirleri alındı. Yılbaşı günü ilçede kolluk kuvvetlerine bağlı 425 personelin sahada olacağı belirtildi.

Çeşme'de halkın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, Çeşme Kaymakamlığı koordinesinde emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Müdürlükleri tarafından yılbaşı öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde planlanan önlemler hayata geçirildi.

Çeşme Kaymakamlığı koordinesinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Müdürlüklerince yılbaşı öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde önlemler alınan önlemler kapsamda öncelikle tüm ilçe giriş ve çıkışlarında, halkın yoğun olarak bulunacağı meydan, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarında sabit, yaya ve motorize ekipler görevlendirildi. Tedbirler kapsamında 20 asayiş ekibi, 15 trafik ekibi, 40 yaya devriye, 23 jandarma timi ve Sahil Güvenlik ekipleri olmak üzere toplamda 425 personelin görev yapacağı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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