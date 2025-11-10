Çeşme'de YEAK Arama Kurtarma Derneği, AFAD Akreditasyonunu Tamamladı

Çeşme'de arama kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla kurulan YEAK Arama Kurtarma Derneği, AFAD akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı. Kaymakam Mehmet Maraşlı, doğal afetlerde hızlı müdahale gücünü artıran YEAK ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Çeşme'de arama kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla kurulan YEAK Arama Kurtarma Derneği, zorlu bir sürecin ardından AFAD akreditasyonunu başarıyla tamamladı. Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, AFAD ve YEAK ekipleriyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi. Maraşlı, AFAD ile koordineli şekilde faaliyet yürüten YEAK ekibinin doğal afetler ve acil durumlarda hızlı müdahale açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının bu tür alanlarda desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Kaymakam Maraşlı, afet anlarında fedakarca görev yapan ekibe teşekkür etti. - İZMİR