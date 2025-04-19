Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Çeşme'de Suç Örgütüne Operasyon: 3 Tutuklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, S.A. liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlenen baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişi tutuklandı. Operasyonda, 4 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Çeşme'de suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından belirlenen suç örgütüne gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, liderliğini S.A.'nın yaptığı suç örgütünü belirleyerek şebekeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Çeşme İstihbarat Büro Amirliği, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çeşme Narkotik ve jandarma ekipleri tarafından adreslere baskınlarda 3 örgüt mensubu yakalandı. Operasyonun devamında ise yine aynı şebekeye bağlı olduğu tespit edilen şüphelinin çiftlik evine yönelik baskın yapıldı.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 1 tüfek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sAevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Suç örgütü S.A.'nın yurt dışında olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.