Çeşme'de Satranç Turnuvası Heyecanı Başladı

Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası başladı.

Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 85 takım, 43 kulüp ve 400 genç sporcunun mücadele ettiği şampiyona dün başladı. Aya Haralambos Kültür Merkezi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu'nda düzenlenen turnuva, 19 Nisan'a dek devam edecek.

Şampiyonanın açılış törenine, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanvekili Yıldırım Aktuğan, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, TSF Yönetim Kurulu üyesi Medine Boz, TSF Çeşme İlçe Temsilcisi Mehmet Sarısaç, satranç sporcuları, veliler ve kulüp temsilcileri katıldı.

Çeşme Belediye Başkanvekili Yıldırım Aktuğan, böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Şampiyonanın açılışın konuşmasında TSF Başkanı Gülkız Tulay, şunları kaydetti:

"Milletimizi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki aydan fazla zaman geçti, ancak acımız hala çok güçlü ve taze. Zor olacak iyileşmemiz maalesef. Hepimizi üzen bu süreçte 'Türkiye satrançla tek yürek oluyor' dedik. Depremden etkilenen çocuklarımızı satrançla iyileştirmek için gönüllülerimiz ile yola çıktık. Depremzede çocuklarımıza satranç eğitimleri verdik. Satranç köşeleri oluşturduk, satranç sınıfları açtık. Türkiye genelinde 500'den fazla eğitmen projemizde gönüllü satranç eğitmeni oldu. Böylece ülke çapında Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan 2 bine yakın depremzede çocuğumuz temel satranç derslerini tamamladı. Ne mutlu bize ki uluslararası madalya sayımız 617'ye ulaştı. Lisanslı sporcu sayımız 1 milyon 200 bine yükseldi. Kadın lisanslı sporcumuz yaklaşık 400 bine geldi."