Çeşme'de Sakız Ağaçlarını Koruma Projesi Hayata Geçti

Çeşme'de sakız ağaçlarını korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı. "Sakız Ağacım Çeşme Projesi" kapsamında hayata geçirilen bu girişimle, Çeşme'nin tarım, turizm ve gastronomi potansiyelinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Dünyada yalnızca Sakız Adası ve Çeşme yarımadasında yetişen sakız ağaçları, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu değerli mirası yaşatmak amacıyla harekete geçen EGİAD ve Çeşmeköy Kooperatifi, proje kapsamında Çeşme'de sakız fidanları dikerek bölgeye özgü bu ağacı yeniden canlandırmayı amaçlıyor. EGİAD'ın kooperatife bağışladığı sakız fidanlarıyla, Çeşme'de EGİAD adıyla anılacak bir sakız korusu oluşturulacak.

Sakız ağacı ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak

Sakız ağacı, yalnızca ekosisteme katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda büyük bir ekonomik değere sahip. Uzun yıllar yaşayabilen bu ağaçtan elde edilen reçine, 250 farklı sektörde kullanılıyor. Ayrıca, proje kapsamında bölgedeki kadın istihdamının artırılması da amaçlanıyor.

EGİAD dernek merkezinde düzenlenen protokol törenine, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Beyaz, EGİAD Üyesi ve Proje Koordinatörü Hasan Ege Tütüncüoğlu ile EGİAD üyeleri katıldı.

"EGİAD örnek olmaya devam edecek"

EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, Çeşme'de EGİAD Sakız Ağacı Korusu kurulduğunu belirterek şu açıklamada bulundu: "Sakız ağacı sadece ekonomik bir değer taşımıyor, aynı zamanda ekosistem ve biyoçeşitlilik için de kritik bir unsur. İklim değişikliği, günümüzün en büyük çevresel sorunlarından biri. EGİAD olarak doğaya ve çevreye katkı sağlayan projelerimizle örnek olmaya devam edeceğiz. Çeşme'nin damla sakızını dünya çapında tanıtmak, tarım ve turizme katkı sağlamak için buradayız. Ayrıca, sakız ağacı yetiştiriciliğinde yerel kadınların istihdam edilmesi de projenin önemli bir boyutunu oluşturuyor."

"250 adet sakız fidanı daha toprakla buluşuyor"

Proje Koordinatörü Hasan Ege Tütüncüoğlu ise sakız ağacının tarihine ve önemine vurgu yaparak, EGİAD'ın doğayla uyumlu kalkınma modeline dikkat çekti. Projenin, İzmir ve Çeşme'nin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmesine katkı sağlayacağını ifade eden Tütüncüoğlu, "Üyesi olmaktan onur duyduğum Egiad ile kültürel ve tarımsal mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Sakız Ağacım Çeşme Projemiz için yaptığımız bağış anlaşması kapsamında 250 adet Sakız Fidanı daha toprakla buluşuyor. Sevgili Alp Avni Başkanım zamanında planlayıp Sevgili Kaan Başkanım döneminde hayata geçirdiğimiz bu anlamlı çevre ve istihdam projemize destek olduğunuz için tüm Egiad Yönetim Kuruluna teşekkür ederiz. Çeşmenin sürdürülebilir en iyi çevre projesi olan Sakız Ağacım Çeşme Projesinde böylece 6500 adet Sakız Ağacına ulaşmış olduk. Gerek kadın istihdamına destek olan gerekse karbon izimizi azaltmamızda ciddi fayda sağlayan projemizde yıl sonuna kadar 20.000 Sakız Ağacını dikmeyi planlıyoruz. Emeği geçen, katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

"Sakız ağacının ülkemize sağlayabileceği faydaların anlaşılmasını umuyorum"

S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Beyaz ise sakız ağacının dayanıklılığına işaret ederek şunları söyledi: "Sakız ağaçları yaşlandıkça dalları yere değerek kök salıyor ve yeniden yaşam buluyor. Yandığında bile köklerinden yeni sürgünler verebilen bu ağaç, çiftçimizin ekonomisine büyük katkı sağlayabilir. Bugün Sakız Adası'nda yılda 150-200 ton sakız üretiliyor ve 60'tan fazla sektörde kullanılıyor. Türkiye'de de bu potansiyeli değerlendirmeliyiz. Çeşme'nin öncülüğünde, sakız ağacının ülkemize sağlayabileceği faydaların anlaşılmasını umuyorum." - İZMİR