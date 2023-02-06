Çeşme'de Oteller Depremzedelere Açıldı. Ekrem Oran; 'Depremden Etkilenen Vatandaşlarımız İçin 1000 Kişilik Odamız Hazır'

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ilden yardım ve destekler sürüyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde oteller kapılarını depremzedeler için açtı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran “Depremden etkilenen vatandaşlarımız için 1000 kişilik odamız hazır!” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ilden yardım ve destekler sürüyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde oteller kapılarını depremzedeler için açtı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için 1000 kişilik odamız hazır!" dedi.

Bugün deprem bölgesine iki yardım TIR'ı gönderen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran depremden etkilenen vatandaşlar için barınma desteğinde bulunacaklarını açıkladı. Oran, sosyal medyada yaptığı paylaşımda,"Çeşmemiz 500 oda (1000) kişi depremzedeyi ağırlamak üzere hazırlığını tamamladı. Yarından itibaren E-Devlet üzerinden ikametgah sorgulayarak başvuruları kabul edeceğiz. Teşekkürler ÇEŞTOB! Teşekkürler Çeşmeli otelcilerimiz" dedi.