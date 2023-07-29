Çeşme'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık üç saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık üç saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde saat 15.45'da çıkan yangına 7 uçak 6 helikopter, 25 arazöz 5 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale edildi.
Yangın saat 18.35'te kontrol altına alındı.
Kaynak: ANKA / Yerel