Üye Girişi
Haberler

Çeşme'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Yerel Haberler

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık üç saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık üç saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde saat 15.45'da çıkan yangına 7 uçak 6 helikopter, 25 arazöz 5 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale edildi.

Yangın saat 18.35'te kontrol altına alındı.

Kaynak: ANKA / Yerel

İzmir Çeşme Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title