Çeşme'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

(İZMİR)- İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alan dışında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Yamanlar Çakabey mevkiinde bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alan dışında yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 1 helikopter 5 arazöz, 1 su ikmal ile müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.