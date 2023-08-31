Çeşme Büyük Zaferi Coşkuyla Kutladı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü Çeşme’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaşın katılımı ile fener alayının gerçekleştirildiği gecede zafer coşkusu, Yaşar konseri ile doruğa çıktı. Başkan M. Ekrem Oran, “Bizlere asırlar boyu kılavuzluk edecek Kemalist devrimlerin meşalesini bir an olsun elimizden bırakmayacağız” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü, Çeşme'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaşın katılımı ile fener alayının gerçekleştirildiği gecede zafer coşkusu, Yaşar konseri ile doruğa çıktı. Başkan M. Ekrem Oran, "Bizlere asırlar boyu kılavuzluk edecek Kemalist devrimlerin meşalesini bir an olsun elimizden bırakmayacağız" dedi.

26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yılında Çeşme, büyük bir coşkuya sahne oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na konulan çelenk sunma törenleriyle başlayan kutlamalar, fener alayı ile zirveye çıktı. Çeşmeliler gerçekleştirilen fener alayı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlarken, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin ölümsüz koruyucularını andı. Fener alayında zafer şarkıları hep bir ağızdan söylenirken, bazı vatandaşlar büyük coşkuya evlerinin balkonlarından ortak oldu. Ellerinde bayraklarla Mehmetçik Parkı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar Zafer Yürüyüşü gerçekleştiren binlerce vatandaş, 101 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin hiçbir zaman sönmeyeceğini haykırdı.

ZAFER COŞKUSU YAŞAR KONSERİ İLE DORUĞA ULAŞTI

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Yaşar, Zafer Bayramı'nda en sevilen şarkılarını Çeşmeliler için seslendirdi. Konser sonunda Yaşar, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ve eşi Nuriş Oran ile birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla İzmir Marşı'nı söyledi.

"KEMALİST DEVRİMLERİN MEŞALESİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "101 yıl önce Aziz şehitlerimizin vatan uğruna verdiği o büyük mücadeleyi asla unutmayacağız. Ulu önderimizin emperyalizme diz çöktüren azmini, inancını dünyayı kendisine hayran bırakan kurmay aklını asla unutmayacağız. Bizlere asırlar boyu kılavuzluk edecek Kemalist devrimlerin meşalesini bir an olsun elimizden bırakmayacağız" diye konuştu.

"ZAFER BENİMDİR!"

Oran, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz bağımsızlık şarkıları söylemeye, bilimle, sanatla, alın teriyle, üreterek, bölüşerek, kadınlarımızla kol kola, gençlerimizle yan yana Mustafa Kemal'in ışığında inatla yılmadan, yorulmadan karanlığın üzerine yürümeye devam edeceğiz. Çünkü; O'nun izinde yürüdüğümüz her yolun sonu zafer. Ulu önderimiz 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' demiş. Şimdi hep birlikte en güçlü şekilde haykıralım; Zafer Benimdir!"