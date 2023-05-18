Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Yerel Üreticilere Fidan Dağıttı

Karakılçık buğdayı, anason, kara yulaf, Çeşme sakızı, sakız enginarı gibi yerel değerlere sahip çıkarak onları yeniden üretime kazandıran Belediye Başkanı Ekrem Oran, Tohum Merkezi'nde yerel üreticiye fidan dağıttı.

Göreve geldiği günden bu yana Tarım Hizmetler Müdürlüğü kurarak tarım alanında projeler gerçekleştiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Ovacık'ta hayata geçirilen Çeşme Belediyesi Tohum Merkezi'nde yerel üreticilere fidan dağıtımına başladıklarını duyurdu.

"YERLİ ÜRETİCİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tohum Merkezi'nde yerel üreticilere binlerce fidan dağıtan Oran, "Ata tohumlarımızı korumak, yaymak ve gelecek nesillere aktarmak için birçok projeyi hayata geçirdik. Tarladan Sofraya, Üretici Pazarı bunlardan sadece birkaçı. Kurduğumuz Tohum Merkezi'mizde çocuklarımıza, gençlerimize bilinçli beslenmenin, tarımın önemini anlatmanın yanı sıra ata tohumlarımıza sahip çıkmayı öğretiyoruz" diye konuştu.

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Karakılçık buğdayı, sakız enginarı gibi daha birçok ürünün belediye desteğiyle üretilmesinden ve yerel yönetimler tarafından desteklenmesinden mutluluk duyan üreticiler, "Belediyemiz ücretsiz tohum dağıttı. Tohum Merkezi, Tarladan Sofraya, Üretici Pazarı gibi birçok projesi ile bizlerin yanında olan başkanımıza ve belediyemize teşekkür ederiz" dedi.