Çeşme, bayramın üçüncü günüde tıklım tıklım doldu - Haberler

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Çeşme, bayramın üçüncü günüde tıklım tıklım doldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çeşme, bayramın üçüncü günüde tıklım tıklım doldu

İzmir'in Çeşme ilçesi Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde tatilcileri ağırlamayı devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde tatilcileri ağırlamayı devam ediyor. Nüfusu 1 milyona dayanan ilçenin en ünlü plajlarından olan Ilıca plajında yaşanan yoğunluk havadan dron ile görüntülendi.

Arife gününden itibaren tatilci akınına uğrayan Çeşme'de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayramın üçüncü gününde tıklım tıklım olan ilçede, tatilciler serinlemek için plajlara akın etti. 3 kilometrelik şeridi olan ünlü Ilıca plajına gelen vatandaşlar, kumsalları hıncahınç doldurdu. Plajda bazı vatandaşlar yüzerek vakit geçirirken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. O anlar ise Çeşme'ye tatile giden dron pilotu Rasim Özkan tarafından havadan görüntülendi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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