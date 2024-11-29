Üye Girişi
Haberler
Esed rejimiyle çatılan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi

Türkiye sınırı kan gölüne döndü! Muhalif gruplar kent merkezinde

 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma

 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 12 özel hastaneye kayyum atandı

İstanbul'da 8 özel hastaneye kayyum atandı
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Ceset sandılar, çiçeklik çıktı

Ceset sandılar, çiçeklik çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün akşam bir kadının kardan adam olduğu söylenen kıyafetleri ceset sanarak sinir krizi geçirmesinin ardındaki gerçek başka çıktı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün akşam bir kadının kardan adam olduğu söylenen kıyafetleri ceset sanarak sinir krizi geçirmesinin ardındaki gerçek başka çıktı. Apartmanda ikamet eden Ali Köse, kayınvalidesinin yaptığı çiçekliklerin ceset sanıldığını ve yanlış anlaşıldığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Mimsin Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre çocukların bir apartmanın duvar dibine yaptıkları ve kıyafet giydirdikleri kardan adamı ceset sanan bir kadın sinir krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinir krizi geçiren kadın ambulansta tedavi edilirken, yanlış anlaşılmanın ardından ekipler normale döndü.

Olayın aslı başka çıktı

Olayın ardından apartmanda ikamet eden Ali Köse ceset sanılan ayakların kayın validesi tarafından yapılan çiçekliklerin alt kısmı olduğunu ve yanlış anlaşıldığını söyledi. Komşularına gelen misafirin arabadan inerken gördüğü çiçeklikleri ceset sandığını söyleyen Ali Köse, "Ben burada ikamet ediyorum ve kasap dükkanı işletiyorum. Akşamki konu biraz da yanlış anlaşılma olmuş. Kayınvalidem var. Burayı güzelleştirme ve görsel amaçlı çiçeklikler yaptı buraya. Normalde bu görsel olarak çiçeklik ve üzerinde saksı var. Fakat kar yağdığından ve kapattığından dolayı dışarıdan bakıldığında gerçekten insan cesedi varmış gibi gözüküyor. Normalde bu çiçeklik ve çiçek açtığında çok güzel bir görüntü verir. Olay da şu şekilde olmuş; bizim burada komşumuza misafir geliyor eşiyle birlikte. Tam burada arabayla durduklarında misafirin hanımı kapıyı açınca bunu görüyor. Görünce de ceset sanıyor bayılıyor. Sinir krizi geçiriyor, ambulans çağırıyorlar. Bu arada da gelirken başka yerden silah sıkıyorlar ve onun da sesini duyunca çevredeki binalardan da 'Tekel bayi ile kasap dükkanının önünde cinayet işlendi' diyorlar. Öyle bir durum da yok yani söz konusu değil. Öyle olunca da yanlış anlaşıldı" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
img

Yarın sabah ülkeye giriş yapacak tüm Türkiye bu kokuyu hissedecek
img

Mide bulandıran iddiayı duyunca kemerle meydan dayağı çektiler

Son Dakika Haberleri

Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 27. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Yenidoğan çetesi özel hastaneler listesi! İstanbul'da kayyum atanan özel hastaneler nerede? Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri nedir? Baba Vanga 2025 yılı Türkiye için ne dedi? GRAM ALTIN FİYATI! 29 Kasım çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Özgür Özel'e soruşturma mı açıldı, suçu ne? CHP lideri Özgür Özel'e neden soruşturma başlatıldı? Antalyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kocaelispor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor-Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI | Asgari ücret toplantısı ne zaman, 2025 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.