Çerkezköylü Öğrenciler Deprem Konusunda Bilgilendirildi

Çerkezköy Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Arama Kurtarma Derneği iş birliğiyle, öğrencilere yönelik ‘Deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler’ eğitimi düzenlendi. Eğitimin ardından çocuklar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait Deprem Simülasyon TIR’ında çök-kapan-tutun tatbikatı yaptı.

Çerkezköy Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Arama Kurtarma Derneği iş birliğiyle, öğrencilere yönelik ' Deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler' eğitimi düzenlendi. Eğitimin ardından çocuklar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Deprem Simülasyon TIR'ında çök-kapan-tutun tatbikatı yaptı.

Deprem Simülasyon TIR'ı deneyimi öncesinde Çerkezköy Belediyesi Hizmet Binası'na gelen Enesler Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Tepe İlköğretim Okulu ve Raif Dinçkök Orta Okulu'ndan 150'ye yakın öğrenciye; Çerkezköy Arama Kurtarma Derneği tarafından 'Deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler' başlığıyla bilgi verildi. Eğitimin arından öğrenciler sırayla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Deprem Simülasyon TIR'ına binerek, çök-kapan-tutun tatbikatı yaptı.

Türkiye genelinde dolaşarak çocuklara ve yetişkinlere deprem anında yapılması gerekenler hakkında eğitim verdiğini belirten yetkililer, "TBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na ait Deprem Simülasyon TIR'ı, bugün de Çerkezköy'e geldi. 11.00-17.00 saatleri arasında öğrencilerimizi ve isteyen vatandaşlarımızı Deprem Simülasyon TIR'ımıza alarak deprem konusunda bilgilendirdik" açıklamasını yaptı.