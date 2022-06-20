Çerkezköy ve Ergene İlçelerinde Beton Yol Serim Çalışması Tamamlandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde ulaşım kalitesini arttırmak amacıyla başlatılan yol yapım, onarım ve bakım çalışmaları, 2022 faaliyet programı kapsamında devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Çerkezköy İlçesinin Turgut Özal Bulvarı ve Ergene İlçesinin Velimeşe ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bağlantı yolunda başlatılan SSB beton yol serim çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda toplam 900 m³ beton yol serimi yapıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamında ekiplerimiz il genelinde mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Ben SSB beton yol serim çalışmalarını tamamladığımız bağlantı yollarımızın ilçelerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel