Çerkezköy Belediyesi'nin Sporcusu Selin Çalışkan, Milli Takım'da

Çerkezköy Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Selin Çalışkan, İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı'na seçildi.

Çerkezköy Belediyesi'nin sporcusu Selin Çalışkan, bu yıl 13-24 Haziran günleri arasında Yunanistan'ın Girit Adası Kandiye şehrinde düzenlenecek 'İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Çerkezköy Belediye Vahap Akay, "Şampiyonaya hazırlık amacıyla İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takım 2. Hazırlık Kampı 20-30 Nisan tarihleri arasında Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak. Çerkezköy Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcumuz Selin Çalışkan da federasyon tarafından bu kampa davet edildi" dedi.

Sporcuya başarılar dileyen Başkan Akay, "Çerkezköy Belediyesi her zaman sporun ve sporcunun yanında olmuştur. Bundan sonra da gençlerimizi spora teşvik edebilmek amacıyla sporun her alanında desteklerimiz devam edecektir. Bu kapsamda kulübümüz sporcularından Selin Çalışkan, Yunanistan'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında hem kentimizi hem bölgemizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.