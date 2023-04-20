Çerkezköy Belediyesi, Mezarlık Ziyareti Yapan Yurttaşlara Çiçek Dağıttı

Çerkezköy Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıkları ziyaret eden yurttaşlara çiçek dağıttı.

İlçe merkezinde bulunan İstasyon, Bahçeli, Türbedere ve Yeni İlçe Mezarlıkları ile Kızılpınar ve Veliköy'de bulunan mezarlıklardaki ziyaretlerde yurttaşlara Çerkezköy Belediyesi tarafından ücretsiz çiçek dağıtıldı. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, şunları söyledi:

"Bayramlarda ziyaretlerin en yoğun olduğu yerlerden biri de mezarlıklarımızdır. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerinde yanında olmak, yakınlarının mezarlarına bir çiçek dikebilmelerini sağlamak amacıyla Çerkezköy genelinde bulunan sekiz mezarlığımızda çiçek dağıtımı gerçekleştirdik. Bu vesile ile hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Ayrıca tüm vatandaşlarımızın da yarın başlayacak olan Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı mutlu ve huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirmelerini temenni ediyorum."