Çerkezköy Belediyesi, Bayramlaşma Programı Düzenledi - Haberler

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Çerkezköy Belediyesi, Bayramlaşma Programı Düzenledi

ANKA - Yerel
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Çerkezköy Belediyesi, Bayramlaşma Programı Düzenledi

Yarın başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla Çerkezköy Belediyesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Yarın başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla Çerkezköy Belediyesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayramlaşma programına katılan Belediye Başkanı Vahap Akay, bayram öncesi tüm belediye çalışanlarının maaşlarının ve ikramiyelerinin hesaplarına yatırıldığını belirterek "Çerkezköy Belediyesi çalışanları olarak sizlerin Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, aileleriniz ve sevdikleriniz ile birlikte nice bayramlara sağlık, mutluluk ve esenlik içerisinde ulaşmanızı temenni ediyorum. Hepinize iyi bayramlar" dedi.

Çerkezköy Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen bayramlaşma programına, Akay'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Nedim Yılancı, Levent Yıldırım ve Esengül Güven ile birim müdürleri ve belediye çalışanları da katıldı.

ANKA / Yerel

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