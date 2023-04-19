Çerkezköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 6. Çocuk Şenliği ile Kutlayacak

Çerkezköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kentpark’ta düzenleyeceği 6. Çocuk Şenliği ile kutlayacak.

Çerkezköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kentpark'ta düzenleyeceği 6. Çocuk Şenliği ile kutlayacak.

Çerkezköy Belediyesi 6. Çocuk Şenliği'nin 23 Nisan Pazar günü saat 13.00'da başlayacağını belirten Belediye Başkan Vahap Akay, "23 Nisan Çocuk Şenliğimizin içerisinde çocuklarımızın eğleneceği, güzel vakit geçireceği gösteriler ve aktiviteler olacak. Saat 17.00'ye kadar sürecek Şenliğimizde çocuklarımız için çeşitli atölyeler, sihirbaz gösterileri, çocuk şarkıları konserleri, kostüm gösterileri ve çocuklarımız için çeşitli ikramlarımız olacak" dedi.

İlçedeki tüm çocukları şenliğe davet eden Başkan Akay, "TBMM'nin açılışının 103. Yılı'nı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kentimizde bayramın gerçek sahibi çocuklarımız ile birlikte coşku ile kutlayacağız. Tüm çocuklarımızı Pazar günü Kentpark'a bekliyoruz" diye konuştu.