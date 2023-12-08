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Çerkezköy Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açılışa Hazır

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışını gelecek hafta gerçekleştirecek. Yatırım bedeli 45 milyon TL olan tesis, halka uzun yıllar hizmet verecek.

Yapımı tamamlanan Çerkezköy Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Önümüzdeki hafta içerisinde açılışını gerçekleştireceğimiz bu tesisimiz, uzun yıllar boyunca halkımıza hizmet verecektir. Biz heyecanı, enerjiyi ve hizmet aşkını Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerinden alıyoruz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların spor yapabilmelerine imkan sağlayacak alanlar kazandırmak amacıyla yapımını tamamladığı Çerkezköy Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışını gelecek hafta gerçekleştirmeyi planlıyor.

Çerkezköy'de yüzücülerin yetişmesine imkan sağlayacak tesisin bünyesinde, basın ve protokol girişi, seyirci girişi, fuaye alanı, bir yarı olimpik yüzme havuzu, bir çocuk eğitim havuzu, 520 kişilik tribün, kadın ve erkek soyunma odaları, hakem odaları, antrenör odaları, basın odası, ilk yardım odası, fitness salonu, sauna, masaj odaları, vitamin bar ve teknik birimler yer alıyor. KDV dahil yaklaşık 45 milyon TL yatırım bedeli ile tamamlanan proje kapsamında tesiste koşu alanları ve bisiklet yolları ve açık otopark da bulunuyor.

"TESİSİMİZ UZUN YILLAR BOYUNCA HALKIMIZA HİZMET VERECEK"

Yapımı tamamlanan Çerkezköy Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Önümüzdeki hafta içerisinde açılışını gerçekleştireceğimiz bu tesisimiz, uzun yıllar boyunca halkımıza hizmet verecektir. Biz heyecanı, enerjiyi ve hizmet aşkını Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerinden alıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' anlayışıyla yetişecek ve dünya çapında büyük başarılar elde edecek sporcuların yetişeceği umuduyla tesisimizin Çerkezköy ilçemize ve Tekirdağ'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Çerkezköy Belediye Yerel Spor Güncel Haberler

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