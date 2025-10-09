Haberler

Çerkeşli Köyü'nde Sportif Balıkçılık Yarışması Heyecanı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen Sazan Balığı Yakalama Yarışması, doğa bilincini artırmak amacıyla katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmada yakalanan balıklar etkinlik sonunda tekrar suya bırakıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde sportif balıkçılık heyecanı yaşandı.

27 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Çerkeşli Göleti'nde düzenlenen sportif amaçlı Sazan Balığı Yakalama Yarışması büyük ilgi gördü. Yarışmaya katılan balıkçılar, heyecan dolu anlar yaşarken, yakalanan balıklar etkinlik sonunda tekrar suya bırakıldı. Katılımcılar, su kaynaklarının korunması ve doğal hayatın sürdürülebilirliği konusunda farkındalık oluşturdu. Etkinlik kapsamında Dernek Yöneticisi Bahadır Baraz, katkılarından dolayı Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'a plaket takdim etti.

Kaymakam Kılıç, "Böyle organizasyonlar doğa bilincini artırmak açısından önemli" dedi. - BİLECİK

