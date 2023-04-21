Çerçioğlu bayramı depremzedelerle geçirdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bayramın ilk gününü Adıyaman'daki depremzede vatandaşlarla geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle ülke genelinde buruk bir bayram yaşanırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da bayramın ilk gününü Adıyaman'da geçirdi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Adıyaman'da bulunan Başkan Çerçioğlu, depremzede vatandaşlar ile bir araya gelerek bayramlaştı.

Depremzedelerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Başkan Çerçioğlu, daha sonra Kılıçdaroğlu ile birlikte Adıyaman'da Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda, 'Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları'na katıldı.

Depremzede vatandaşların yoğun ilgi ve sevgiyle karşılaşan Başkan Çerçioğlu, vatandaşlara depremin yaralarını hep birlikte saracaklarını belirtti.

Başkan Çerçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "13. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Adıyaman'da depremzede vatandaşlarımızla bayramlaştık" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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