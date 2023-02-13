- Cephedeki Ukraynalı askerden Türkiye'ye taziye mesajı: "Mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarın ve güçlü kalın" Ukrayna ve Rusya arasında şiddetli çatışmaların devam ettiği Bakhmut'ta bulunan Ukraynalı asker Roman, yayınladığı görüntülü mesaj ile Türkiye'ye taziyelerini sunarak, "Mümkün...

- Cephedeki Ukraynalı askerden Türkiye'ye taziye mesajı: "Mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarın ve güçlü kalın"

DONETSK - Ukrayna ve Rusya arasında şiddetli çatışmaların devam ettiği Bakhmut'ta bulunan Ukraynalı asker Roman, yayınladığı görüntülü mesaj ile Türkiye'ye taziyelerini sunarak, "Mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarın ve güçlü kalın" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Ukrayna ve Rusya arasında şiddetli çatışmaların devam ettiği Donetsk bölgesindeki Bakhmut'ta bulunan Ukraynalı asker Roman, cephedeyken yayınladığı görüntülü mesaj ile Türkiye'ye taziyelerini sundu. Türkiye'de meydana gelen depremleri öğrendiğini ifade eden Roman, birkaç kez Alanya ve Marmaris'te bulunduğunu belirterek, "Ülkenizi seviyorum, insanlarınızı seviyorum. Olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Bu trajedi korkunç, çok dehşet verici. Biz Ukraynalılar, masum insanların ölmesinin ne kadar korkunç olduğunu biliyoruz. Bu yüzden şunu söylemek istiyoruz. Güçlü kalın. Tanrı sizi korusun. Mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarın ve güçlü kalın. Aklımızdasınız" dedi.

Roman görüntülü mesajını çektiği sırada cephe hattındaki çatışmaların devam ettiği duyuldu.