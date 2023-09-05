Cephanelik patlaması şehitleri yad edildi

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu mühimmat depo patlamasının yıl dönümünde kahramanlar yad edildi.

5 Eylül 2012 yılında Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki meydana gelen ve 25 askerin şehit düştüğü mühimmat depo patlamasının 11'nci yıldönümünde şehit askerler dualarla anıldı. Program da aileler sabahın erken saatlerinde Şehit Mete Saraç Kışlası'na geldi. Kışla girişinde askerler ve protokol üyeleri tarafından karşılanan şehit aileleri kışla içerisinde yapılan abideye götürüldü. Abide de okunan Kur-an'ı Kerim tilaveti sonrası şehit aileleri çocuklarının mezarları başında dua ederek, gözyaşı döktü. Tören sonrası kurulan çadırda aileler ve mevlide katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR