Muratpaşa Belediyesi'nin Çocuklara Yönelik Doğa Kampı Başladı

Muratpaşa Belediyesi'nin yaz tatilinde çocuklar için düzenlediği doğa kampı başladı. Teknolojiden uzaklaşan çocuklardan bazıları, kampta ilk kez sokak oyunlarıyla tanıştı. Başkan Ümit Uysal, "Bu çok değerli. Maalesef kent yaşamı içinde bu tip avantajları biraz yitirdik" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin çocukların çadır kurmayı, harita kullanmayı öğrendiği; oyunlar oynadıklarını doğa kampı başladı. 2 milyon 630 bin metrekare genişliğiyle Türkiye'nin bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı Zeytinpark'ta düzenlenen doğa kampı, yaz tatili boyunca 9 dönemde yapılacak.

Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği ile Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleşen üç günlük kampta, çocukların doğayla baş başa kaldıklarında kendilerine yetecek bilgiye sahip olması ve ekip çalışması, liderlik gibi kavramlarla tanışması hedefleniyor. İlk kampa, yaşları 10 ila 15 arasında değişen 70 çocuk katılırken, Uysal da belediyenin ilk kampçılarını ziyaret etti.

ÇOCUKLAR KENDİ EVLERİ OLAN DOĞAYA KAVUŞTU

Başkan Uysal, ziyaretin ardından çocukların, istemeyerek de olsa internete bağımlı hale geldiğini ve sürekli ekranda yaşadığını söyledi. Onlara, yaz tatili sürecinde farklı değerler ve bilgiler kazandıracak bir program hazırladıklarını aktaran Uysal, "En az 2 bin çocuğumuza tatil boyunca ulaşmak istiyoruz. İçimize sinen bir yaklaşım oldu. İnsanlarımızı, çocuklarımızı bu tip yeşil alanlarla buluşturmak lazım" dedi.

Kampta ilk kez sokak oyunu oynayan çocukların olduğunu aktaran Başkan Uysal, "Bu çok değerli. Maalesef kent yaşamı içinde bu tip avantajları biraz yitirdik. Teknoloji hayatımızı sardı. Güzel yanları da var ama bazı olumsuzlukları da var. Otizmi, obeziteyi tetikleyen bir hali de var. Hele hele bu pandemide çocuklarımız çok sıkıldı. Eve kapandı. Burada çocuklarımızın onu telafi etmesine zemin hazırlayacak projeyle komşularımızın önüne çıkmış olduk" diye konuştu.

Kamp Müdürü Tuncay Yerdelen, kampı "Çocuklar, kendi evleri olan doğaya kavuştular" sözleriyle anlattı. Kampta günün erken başladığını belirten Yerdelen, "Önce temizlik yapılıyor. Çadırlarını ev gibi düzenliyorlar. Böylece eve döndüklerini anne babalarına nasıl yardım ederler diye bir farkındalık yapıyoruz" dedi.

5'inci sınıf öğrencisi Pelin Polat, "Odam" diye bahsettiği çadırını zevkle topladığını anlatırken "Burası çok güzel sürekli yapacak şeyler var. Evde odamı toplamak istemezdim. Çadırım odam gibi ve zevkle topluyorum. Etrafı da daha temiz tutuyorum, daha dikkat ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel