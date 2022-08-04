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Cennet Koyu'nda Çalışmalar Tamamlandı

Cennet Koyu'nda Çalışmalar Tamamlandı

Didim Belediyesi tarafından Cennet Koyu'na giden yol üzerinde yapılan çalışmalar tamamlandı.

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Didim Belediyesi tarafından Cennet Koyu'na giden yol üzerinde yapılan çalışmalar tamamlandı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan, dünyaca ünlü Cennet Koyu'na ulaşımı sağlayan Altınkum Mahallesi 100 Sokak üzerinde Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı. Ekiplerin çalışması sonucu tamamlanan çalışmalar sonucunda sokak üzerine 4 bin 200 metrekare parke taşı döşendi.

ANKA / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Didim Belediyesi Yerel Haberler

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