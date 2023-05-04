'CENİN POZİSYONU' DAHA ÇOK HAYAT KURTARIYOR

6 Şubat depremleri sonrası aralarında afet tıbbı konusunda uzman isimlerin de bulunduğu Türkiye'den dört araştırmacı, dünyada ilk kez "çök- kapan -tutun" tekniği ile "cenin pozisyonunu " bilimsel olarak karşılaştırıldı. Acil Tıp Uzmanları Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ferudun Çelikmen, Doç. Dr. Sarper Yılmaz, Uzm. Dr. Ali Cankut Tatlıparmak ve Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesinden Prof. Dr. Figen Ünal Çolak imzalı çalışmanın sonuçları, Türkiye gibi binaların yıkılma riskinin yüksek olduğu ülkelerde, cenin pozisyonunun daha çok hayat kurtardığını ortaya koydu. Makale, geçtiğimiz Nisan ayında dünyanın en büyük afet kurumu olan World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM- Dünya Afet ve Acil Tıp Derneği) kurumunun dergisinde de yayınlandı. Cambridge Üniversitesi'nin bastığı dergilerden olan "Prehospital Disaster Medicine" dergisi, dünya afet otoriteleri tarafından en saygın yayınlar arasında gösteriliyor. 27-30 Nisan tarihleri arasında Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından Antalya'da düzenlenen ulusal kongrede yer alan "Deprem Çalıştayı'nda", araştırmayı yürüten isimlerden Acil Tıp Uzmanı ve TATD Afet Grubu Sekreteri Doç. Dr. Sarper Yılmaz ile Doğa Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ferudun Çelikmen bilimsel araştırmanın detaylarını ise ilk kez DHA'ya anlattı.

"DÜNYA İLE AYNI DEĞİLİZ"

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