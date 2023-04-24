Cengiz Arslan, Çameli'yi minik başkanlara emanet etti

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu geleceğin teminatı olan çocuklara devretti.

Çameli Beldiyesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl da temsili koltuk devretme töreni gerçekleştirildi. Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Fatmanur Yılmaz, Kıvanç Kandemir ve Miray Çetinkaya, Okul Müdürü Bekir Özdemir ve Müdür Yardımcısı Ebru Yılmaz Eşmeli eşliğinde Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı makamında ziyaret ettiler.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, temsili olarak başkanlık koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Kıvanç Kandemir, Fatmanur Yılmaz ve Miray Çetinkaya'ya devretti. Başkan Kıvanç Kandemir, telefonla ilgili birim müdürlerini ve meclis üyesini arayarak yapılacak işler hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Cengiz Arslan da halefine 2014 yılından itibaren ilçede yapılan dev yatırımlar ile eğitim öğretimde neler yaptıklarını anlattı. Arslan, çocuk ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, yeni bir şeyler öğrenebilecekleri ve de sosyalleşecekleri gençlik merkezini ilçeye kazandırdıklarını dile getirdi.

Başkan Arslan, devir teslim esnasında yaptığı konuşmada; "Bugün milletin bağımsızlığının teminatı olan TBMM'nin kuruluşunun 103. yıldönümü ile ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın, ülkemize büyük katkılar sağlayacağını yürekten inanıyorum. Çocuklarımız için güzel bir gelecek hazırlamak için gayret ediyoruz" dedi. - DENİZLİ