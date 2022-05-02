Çemişgezek'te eski bayramlar yaşatılıyor - Haberler

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Çemişgezek'te eski bayramlar yaşatılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çemişgezek'te eski bayramlar yaşatılıyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan köylerde vatandaşlar, eski bayramlardaki gibi toplu halde gezerek komşularının evlerini ziyaret edip, bayramlarını kutladı.

ÇEMİŞGEZEK, TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan köylerde vatandaşlar, eski bayramlardaki gibi toplu halde gezerek komşularının evlerini ziyaret edip, bayramlarını kutladı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar eski dönemlerde olduğu gibi bayramlaşmayı toplu olarak gerçekleştirdi. Gülbahçe ve Erkalkan köylerinde sabah namazının ardından buluşan vatandaşlar, eskiden yapıldığı gibi toplu halde komşularının evlerine giderek bayramlarını kutladı. Yaşlı, genç, çocuk yediden yetmişe herkesin katıldığı bayramlaşmada renkli görüntüler yaşanırken, ev sakinleri ziyaretçilerine çeşitli ikramlarda bulunarak, birlik ve beraberlik geleneklerinin devamını temenni etti. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çemişgezek, Tunceli, Yerel, Haberler

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