Tarım ve Orman Zonguldak İl Müdürü Cemalettin Çataklı'nın yerine Nihat Ağan atandı.

Tarım ve Orman Zonguldak İl Müdürü Cemalettin Çataklı'nın yerine Nihat Ağan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı. Karara göre Tarım ve Orman Zonguldak İl Müdürü Cemalettin Çataklı'nın yerine Nihat Ağan atandı.

Öte yandan yine atama kararına göre TTK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kiraz oldu. - ZONGULDAK