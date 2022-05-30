Cemal Süreyya'nın Adı Odunpazarı'nda Yaşatılıyor - Haberler

Ünlü şair Cemal Süreya'nın bir dönem Eskişehir'de yaşadığı evin etrafına biyografisini, şiirini ve fotoğraflarını asan Odunpazarı Belediyesi, ünlü şairin adını Vişnelik Mahallesi'nde ikamet ettiği evde yaşatıyor.

Bir dönem Cemal Süreya'nın yaşadığı evi ziyaret eden Başkan Kazım Kurt, evin şimdiki sahipleri olan Çukur Ailesi ile bir araya geldi. Çukur Ailesine hem misafirperverlikleri hem de söz konusu çalışma için kendilerine sağladıkları kolaylık için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı'nda benzer projeleri hayata geçirmek için araştırmalar yaptıklarını söyledi.

ESKİŞEHİR ŞİİRİ KARŞILIYOR

Odunpazarı Belediyesi, Şair Cemal Süreya'nın İstanbul'a gitmeden önce kaldığı ev için ailesinden ve içinde yasayan kişilerden izin alınarak özel bir çalışma yaptı. Süreya'nın 1954'te Eskişehir Vergi Dairesinde stajyer olarak göreve başladığı ve Vişnelik Mahallesi Zambak Sokak No: 7'de yaşadığı evin girişine Eskişehir Şiiri asıldı. Ünlü şairin adını bir dönem hayatını sürdürdüğü sokakta ve evde yaşatmak için gerçekleştirilen çalışma kapsamında, evin duvarına Cemal Süreya'nın fotoğrafıyla birlikte çok sevilen "Hayat kısa kuşlar uçuyor" mısrasının bulunduğu görsel yerleştirildi. Şairin kendi ağzından yazdığı biyografisinin olduğu tabela da evin girişine asıldı.

BAŞKAN KURT'TAN EV SAHİBESİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu çalışmanın hayata geçmesinde kendilerine izin ve destek veren ev sahibesi Gülümser Çukur'un 'kahve davetini' kabul ederek Çukur Ailesini ziyaret etti. Çukur Ailesine kendilerine verdiği destek için teşekkür eden Başkan Kurt, "Odunpazarı'nda benzer çalışmalara imza atmak istiyoruz. Yolu bir şekilde Odunpazarı'ndan geçmiş, bir dönem Odunpazarı'nda yaşamış edebiyatımızın usta isimlerinin adlarını yaşatmak istiyoruz. Bunun için de araştırmalar yapıyoruz" dedi.

"SOKAKTAN GEÇENLERİN TARİHE TANIKLIK ETMESİNE VESİLE OLUYOR"

Başkan Kurt'a ziyareti nedeniyle teşekkür eden Gülümser Çukur, bu çalışmanın evin bulunduğu sokaktan geçenlerin tarihe tanıklık etmesine vesile olduğunu söyledi. Gerçekleştirilen çalışmanın şiirseverler tarafından da ilgiyle karşılandığını kaydeden Çukur, birçok kişinin Cemal Süreya'nın bir dönem Eskişehir'de yaşadığını bu çalışma sayesinde öğrendiğini kaydetti. Çukur, Başkan Kurt'a edebiyata, kültür ve sanata verdiği destek için teşekkür etti.

ANKA / Yerel