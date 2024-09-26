Üye Girişi
Haberler

Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılıyor

Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması kararlaştırıldı. Karabulut ailesinin avukatları, mezarın açılmasının kamu vicdanını rahatlatacağını belirtti.

Münevver Karabulut'u canice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Garipoğlu'nun mezarının son hali böyle görüntülendi.

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle ve hunharca öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etmişti. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Ailenin avukatları aracılığı ile yaptığı fethi kabir talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Kabul edilen talep kapsamında Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.

"Bu muamma bu suretle giderilmiş olacak"

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak. Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cem Garipoğlu'nun açılmasına karar verilen mezarının son hali dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münevver Karabulut Cem Garipoğlu 3-sayfa Güncel Medya Yerel Hukuk Kamu Suç

ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

"Kulislerde konuşulan olursa tüm CHP'li belediye başkanları görevi bırakacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 28-29 Eylül'de ne sınavı var? 27 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Oğlak, Terazi burcu yorumu! 27 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bayi Toplantısı filmi ne zaman, nerede çekildi? Cenk Tosun ilk 11'de var mı? Fenerbahçe- Union SG maçında Cenk oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE UNION SG) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe USG maçı nereden izlenir? Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti? Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });