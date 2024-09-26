Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılıyor

Münevver Karabulut'u canice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Garipoğlu'nun mezarının son hali böyle görüntülendi.

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle ve hunharca öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etmişti. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Ailenin avukatları aracılığı ile yaptığı fethi kabir talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Kabul edilen talep kapsamında Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.

"Bu muamma bu suretle giderilmiş olacak"

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak. Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cem Garipoğlu'nun açılmasına karar verilen mezarının son hali dikkat çekti. - İSTANBUL