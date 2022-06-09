Çelikhan'da yılsonu sergisi yapıldı - Haberler

Çelikhan'da yılsonu sergisi yapıldı Adıyaman'ın Çelikhan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi düzenlendi. Adıyaman'ın Çelikhan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi düzenlendi. Çelikhan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl boyunca yapılan el emeği göz nuru eserlerin sergisine Kaymakam Abdullah Arslantürk, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, daire amirleri, STK temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşların katıldı. Halk eğitim merkezi kursiyerlerinin yapmış olduğu eserler büyük beğeni gördü. İlçe protokolü, sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Adıyaman Çelikhan Yerel Haberler

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