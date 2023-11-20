Çelikhan'da ki Akdağ'a kar yağdı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Akdağ'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Adıyaman ve ilçelerinde iki günden beri etkili olan yağmur, yüksek yerlerde kara dönüştü. Çelikhan ilçesinde bulunan Akdağ'a mevsimin ilk karı düştü. Yağışların yanı sıra hava sıcaklığının da eksi derecelere düştüğü bölgede, Akdağ beyaza büründü. - ADIYAMAN