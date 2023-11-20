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Çelikhan'da ki Akdağ'a kar yağdı

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Yerel Haberler

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Akdağ'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Akdağ'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Adıyaman ve ilçelerinde iki günden beri etkili olan yağmur, yüksek yerlerde kara dönüştü. Çelikhan ilçesinde bulunan Akdağ'a mevsimin ilk karı düştü. Yağışların yanı sıra hava sıcaklığının da eksi derecelere düştüğü bölgede, Akdağ beyaza büründü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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