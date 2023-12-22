Çelikhan'da Kar Yağışı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sabahın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Çelikhan ilçesinde hava sıcaklıkları -4 dereceye kadar düştü. Subatan Geçidi'ni kullanan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sabahın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Çelikhan ilçesinde hava sıcaklıkları -4 dereceye kadar düştü. Çelikhan ilçesinde kar yağışından dolayı Subatan Geçidini kullanan araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşayarak güçlükle ilerledi. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yolda Karayolları ekipleri tarafından temizleme çalışması başlatıldı. - ADIYAMAN